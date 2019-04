Psychiatrisch onderzoek schutter Christchurch

De verdachte van het bloedbad in moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch, de 28-jarige Brent Tarrant, moet psychiatrisch worden onderzocht. Dat heeft de rechtbank bepaald in een zitting vrijdag.

Tarrant is aangeklaagd voor vijftig moorden en voor 39 pogingen tot moord. Uit het onderzoek moet blijken of er een rechtszaak tegen hem kan worden gevoerd waarin de man levenslang riskeert.

De rechts-extremist schoot op 15 maart op mensen die in twee moskeeën aan het vrijdaggebed deelnamen, waardoor vijftig mensen om het leven kwamen. Hij gebruikte semi-automatische wapens waarvoor hij een vergunning had.

De rechter noemde het onderzoek een logische stap waaruit geen conclusies moeten worden getrokken. Hij temperde daarmee de vrees dat Tarrant een proces zou kunnen ontlopen vanwege zijn geestestoestand.

Tarrant werd gehoord via een videoverbinding met de zwaarbeveiligde gevangenis waar hij vastzit. Hij hoorde de verhandelingen, die ongeveer een half uur duurden, zwijgend aan en toonde geen emoties. Hij werd vertegenwoordigd door twee advocaten hoewel hij eerder had aangegeven dat hij zichzelf zou verdedigen.

Er is nog geen datum geprikt voor de behandeling van de zaak.