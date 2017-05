Jeruzalem viert vijftig jaar hereniging, sinds de Zesdaagse Oorlog van 1967. Aan de hand van de opgangspsalmen doet het RD verslag. Vandaag Psalm 128: „En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël.”

Het hele huis oogt als één groot atelier. De wanden zijn behangen met kunstwerken. Pentekeningen, zeefdrukken, schilderijen. Maar vooral etsen, dé specialiteit van Abraham Yakin.

De woning staat in hartje Jeruzalem, op een steenworp afstand van de Mahane Yehudamarkt aan de Jaffastraat. De Israëlische hoofdstad is dan ook een belangrijke inspiratiebron voor de hoogbejaarde kunstenaar. Hij diende in het verdedigingsleger Haganah en maakte in 1948 de oprichting van de staat Israël mee.

Abraham Yakin werd geboren als zoon van Jitschak Yakin uit Syrië en Emilie Betito uit Alexandrië. Met zijn vader sprak hij Hebreeuws, met zijn moeder Frans. En onderling converseerden zijn ouders in het Arabisch.

Toen hij trouwde met kunstenares Hannah van Hulst, maakte Abraham zich ook het Nederlands eigen. Samen met Hannah exposeerde hij veelvuldig in het buitenland.

Zijn ogen worden slechter. Maar kunst maken doet hij nog steeds. Vaak samen met een van zijn kinderen die ook in de kunst actief zijn. Een boek lezen gaat lastig. En dus leest Hannah hem voor. In het Frans.

Inmiddels is het echtpaar overgrootouder. Psalm 128: „En gij zult uw kindskinderen zien.”