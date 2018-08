Protestmars Pakistan tegen Wilders op stoom

De Pakistaanse protestmars tegen plannen van Geert Wilders om een cartoonwedstrijd te houden over de profeet Mohammed wordt volgens plaatselijke media gestaag groter. De krant Dawn sprak donderdag van duizenden mensen, terwijl de lopende demonstranten worden gevolgd door een groeiend aantal voertuigen inclusief circa honderd bussen.

De optocht naar Islamabad is de stad Jhelum gepasseerd en arriveert naar verwachting vroeg op vrijdag in de hoofdstad. Langs het restant van de route staan groepjes mensen die zich willen aansluiten. De optocht werd korte tijd tegengehouden vlak Jhelum, maar volgens Pakistaanse media was dat maar kort. De protestmars is donderdagmiddag bij Dina, circa 90 kilometer en zuidoosten van Islamabad.

De protestactie is een initiatief van de jonge extremistische soennitische partij TLP (Tehreek-i-Labbaik Pakistan). Die eist dat de spotprentenwedstrijd die Wilders met de profeet Mohammed als onderwerp wil houden, niet doorgaat. Geeft Nederland geen gehoor aan de oproep dan moet Pakistan de betrekkingen verbreken en er bij andere islamitische landen op aandringen dat ook te doen.

De leider van de TLP en van het protest, Khadim Hussain Rizvi, wil volgens een woordvoerder niets over het actieplan in de hoofdstad prijsgeven voor die stad is bereikt. De protestacties van de TLP zijn berucht onder meer door een blokkade van verkeer in Islamabad in november 2017 die het leven in de hoofdstad twintig dagen lang ontwrichtte. De betogers werden uiteindelijk met geweld uiteengedreven. Dat protest was gericht tegen een taalfout in een publicatie van de kieswet die oneerbiedig jegens de profeet zou zijn.