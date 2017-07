Protestmars Hamburg gestaakt na rellen

Een anti-G20-protestmars is donderdagavond in Hamburg gestaakt door de organisatoren nadat ongeregeldheden waren uitgebroken. Dat meldde de politie, die omstanders via Twitter heeft opgeroepen het gebied te verlaten.

De politie hield de deelnemers aan de mars Welcome to Hell (Welkom in de Hel) donderdagavond tegen, omdat meerdere actievoerders gezichtsbedekking hadden. Die betogers bekogelden agenten daarop met flessen en andere voorwerpen, zei de politie. De oproerpolitie voerde een charge uit en ook waterkanonnen werden ingezet.

Aan de demonstratie deden naar schatting zo’n 12.000 mensen mee, waarvan er volgens de politie ongeveer duizend gezichtsbedekking hadden. Bij de ongeregeldheden raakten volgens Duitse media ook mensen gewond, maar het is nog onduidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat.

De woordvoerder van de politie kon tijdens onlusten ternauwernood ontkomen. Onbekenden vielen woordvoerder Timo Zill en een andere functionaris aan tijdens een interview. Het duo zocht daarop een veilig heenkomen in een voertuig van de hulpdiensten, waarna hun belagers probeerden de deur open te breken. De functionarissen konden uiteindelijk vluchten in de wagen, meldde de politie.