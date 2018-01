Protesten laaien weer op in Tunesië

Na twee rustige dagen zijn er weer demonstraties geweest in de Tunesische hoofdstad Tunis. In twee wijken werd geprotesteerd tegen belastingverhogingen, werkloosheid en prijsstijgingen. In Fériana, nabij de grens met Algerije, probeerden demonstranten een weg te blokkeren. In deze stad raakten betogers slaags met de politie.

De Tunesische autoriteiten hebben vrijdag circa 150 actievoerders opgepakt, onder wie enkele leiders van de oppositie. Ook eerder in de week grepen ordetroepen in bij protesten tegen de hoge prijzen en de verhoging van belastingen. Volgens de Tunesische regering zitten inmiddels bijna achthonderd betogers vast.

Tunesië wordt algemeen gezien als het enige democratische succesverhaal onder de landen van de Arabische lente. Maar sinds de omverwerping van de autoritaire leider Zine el Abidine Ben Ali in 2011 telde het land ook negen regeringen, die geen van alle het hoofd hebben kunnen bieden aan de groeiende economische problemen.