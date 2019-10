Protesten Irak hardhandig uiteengeslagen

Een grote demonstratie in de Iraakse hoofdstad Bagdad is hardhandig uiteengeslagen door de politie. Agenten schoten in de lucht, gebruikten traangas en een waterkanon. Verschillende bronnen zeggen dat er ook gericht is geschoten op demonstranten. Er zijn meerdere gewonden gevallen.

Zeker 3000 mensen kwamen bijeen om te protesteren tegen overheidscorruptie, de hoge werkloosheid en de slechte voorzieningen in het land. De demonstranten werden tegengehouden toen ze de Green Zone probeerden binnen te gaan. Dat is een zwaar beveiligd gebied in Bagdad met overheidsgebouwen en ambassades.

„Dit is geen overheid, dit zijn militieleden die Irak hebben verwoest”, zei een demonstrant. Vorig jaar braken er grote protesten uit in het zuiden van Irak, ook die liepen vaak uit op confrontaties met de politie.