Protesten India na verkrachting en moord vrouw

Honderden demonstranten zijn zaterdag in de Indiase stad Haiderabad de straat op gegaan vanwege de groepsverkrachting van een 27-jarige vrouw. Zij werd donderdag door vier mannen verkracht, vermoord en in brand gestoken. Een woedende menigte verzamelde zich zaterdag bij het politiebureau waar de verdachten vastzitten.

De moord op de vrouw, die als dierenarts werkte, leidt tot veel boosheid in India. In verschillende steden zijn protesten ontstaan. In Haiderabad heeft de politie versterking opgeroepen om de demonstranten in toom te houden.

„Elke twintig minuten wordt in India iemand verkracht”, zei een van hen. „Ik wil niet dood. En ik wil ook niet meer getuige zijn van andere verkrachtingen.”

Volgens de regering is in 2017 zeker 32.000 keer melding gedaan van verkrachting. Zaterdag nog zou een 16-jarig meisje zijn overleden in de hoofdstad New Delhi, tien dagen nadat zij werd verkracht door haar buurman. Ook zij werd vervolgens in brand gestoken.