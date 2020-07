Protesten in Rusland na aanhouding gouverneur in moordzaak

Duizenden mensen hebben in het oosten van Rusland gedemonstreerd tegen de arrestatie van hun gouverneur Sergej Foergal. Hij zit in voorarrest en wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere moorden.

Waarnemers in de stad Chabarovsk spreken over het grootste protest in jaren. Betogers scandeerden „vrijheid”, „Moskou, ga weg” en „Poetin is een dief”. Lokale media berichten dat de protesten vreedzaam verliepen. Er zouden geen arrestaties zijn verricht.

De autoriteiten arresteerden Foergal afgelopen week. Hij zou achter de moorden hebben gezeten op meerdere zakenlieden in 2004 en 2005. De gouverneur spreekt de beschuldigingen tegen. Zijn rechtse Liberaal-Democratische Partij noemt de zaak politiek gemotiveerd.

Foergal won twee jaar geleden de verkiezingen in de gelijknamige regio Chabarovsk. Hij versloeg de zittende gouverneur, die lid was van pro-Kremlinpartij Verenigd Rusland.