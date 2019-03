Protesten in Nicaragua laaien weer op

Zaterdag zijn in Nicaragua weer demonstranten de straat opgegaan om te betogen tegen president Daniel Ortega. Daarnaast eisten de mensen de vrijlating van alle politieke gevangenen.

De politie heeft meer dan honderd mensen gearresteerd. Zeker twee leden van de oppositie die ook deelnemen aan vredesgesprekken met de regering zijn opgepakt. Volgens een oppositiepartij gaat het om illegale arrestaties. De oppositie eist directe vrijlating van de demonstranten.

Een woordvoerder van de regering liet weten dat de demonstranten snel vrij zouden komen na een verzoek van de ambassadeur van het Vaticaan. „De mensen die zijn opgepakt hadden geen recht om te demonstreren en verstoorde de openbare orde”, aldus de woordvoerder.

Op videobeelden is te zien dat meerdere demonstranten in de hoofdstad Managua worden geslagen door politieagenten. Sinds november is een verbod op demonstraties in de hoofdstad van kracht.

Bij de onlusten in het Midden-Amerikaanse land, na een door president Ortega voorgenomen herziening van de sociale zekerheid, zijn volgens mensenrechtenorganisaties sinds april 2018 minstens 500 mensen omgekomen. Daarnaast zijn veel mensen opgepakt en zonder proces vastgezet.

In februari werden wel 100 mensen vrijgelaten en vrijdag kwamen nog eens 50 gevangenen vrij. Er zitten nog 600 demonstranten vast.