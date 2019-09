Protesten in Kabul na aanslag op compound

In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn protesten uitgebroken na de autobomaanslag van maandagavond op het zogenoemde Groene Dorp, een beveiligd woon- en kantorencomplex. Honderden betogers eisten dat de compound waar veel buitenlanders zitten, wordt verplaatst naar gebieden ver van woonwijken, meldt de nieuwssite Tolo News.

Door de aanslag maandag werden zeker zestien mensen gedood en raakten er bijna 120 gewond. Het Groene Dorp was in januari ook het doelwit van een aanslag. Toen kwamen vier mensen om het leven en vielen meer dan honderd doden. De radicale islamitische Taliban zeggen voor beide aanslagen verantwoordelijk te zijn.

De aanslag bij het Groene Dorp was de achttiende grote aanval in de hoofdstad sinds januari. Volgens de autoriteiten zijn bij de vorige zeventien aanslagen bijna tweehonderd mensen omgekomen en bijna negenhonderd gewond geraakt. De aanslagen werden deels door de Taliban gepleegd, deels door milities van Islamitische Staat.

Vlak voor de aanslag had de speciale gezant van de VS voor Afghanistan, Zalmay Khalilzad, verklaard dat er een principeakkoord was bereikt met de Taliban. De besprekingen tussen de VS en de Taliban, die nu ongeveer een jaar aan de gang zijn, gaan vooral over de terugtrekking van troepen en de garanties van de Taliban dat Afghanistan geen veilige haven voor terroristen zal worden.

Khalilzad zei dat de basisovereenkomst tussen de VS en de Taliban pas definitief zou zijn als de Amerikaanse president Donald Trump ermee instemt. Als Trump akkoord gaat, kan de overeenkomst in de komende dagen worden bekendgemaakt. De Taliban hebben nog niet gereageerd.