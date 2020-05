Protesten in Iran na onthoofding 14-jarig meisje door vader

De moord op een 14-jarig meisje in Iran heeft in het hele land geleid tot heftige protesten. President Hassan Rohani heeft woensdag voor strengere wetten gepleit, meldt het Iraanse staatspersbureau.

Romina Ashrafi uit de noordwestelijke stad Talesh, was verliefd geworden op een man van in de dertig en was van huis weggelopen nadat haar vader bezwaar had gemaakt tegen een huwelijk. Nadat ze afgelopen week weer thuis was gekomen, werd ze door haar vader in haar slaap onthoofd, naar verluidt met een sikkel. De vader is door de politie gearresteerd.

Op moord uit eerwraak staat onder het Iraans strafrecht een maximale gevangenisstraf van tien jaar en een schadevergoeding aan de familieleden van het slachtoffer. Gewoonlijk staat in Iran de doodstraf of levenslang op moord.

Talloze Iraniërs uitten op sociale media hun woede over de moord op het meisje. Ook klonk er protest tegen de regering en het rechtssysteem, dat de straffen op eermoorden 41 jaar na de islamitische Revolutie in Iran nog steeds niet heeft veranderd.

Rohani’s hoofdfunctionaris voor vrouwen- en familiezaken Massoumeh Ebtekar schrijft op Twitter dat zij hoopt dat het strafrecht wordt hervormd zodat daders voortaan zwaarder worden bestraft. Zelfs het doorgaans conservatieve ministerie van Justitie wil dat de moord op Romina Ashrafi door een bijzondere rechtbank wordt onderzocht.