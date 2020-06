Protesten in hoofdstad Wit-Rusland na arrestatie rivaal president

De arrestatie van de voornaamste oppositiekandidaat in Wit-Rusland heeft geleid tot protesten. Betogers vormden in hoofdstad Minsk een kilometerslange lijn. Er klonk urenlang getoeter van automobilisten die solidariteit betuigden met de demonstranten.

De betogers zijn boos vanwege de arrestatie van oppositiekandidaat Viktor Babariko. Die wordt gezien als de voornaamste uitdager van president Aleksandr Loekasjenko, die al sinds 1994 aan de macht is in de voormalige Sovjet-republiek. Het Oost-Europese land wordt door sommige waarnemers de laatste dictatuur van Europa genoemd.

De autoriteiten beschuldigen oud-bankier Babariko (56) van financiële delicten. Ook zijn 30-jarige zoon en campagneleider Eduard is aangehouden. De autoriteiten hebben eerder ook andere critici van de president opgepakt in de aanloop naar de verkiezing van augustus.

De oppositie tegen Loekasjenko heeft dit jaar een nieuwe impuls gekregen door onvrede over de economie en zijn aanpak van de uitbraak van het coronavirus. „Het hele land wil verandering”, zei een betoger in Minsk, die denkt dat Babariko illegaal is vastgezet om hem uit te schakelen in de aanloop naar de stembusgang.