Protesten in Hongkong op dag van afgeblazen verkiezingen

In Hongkong vinden protestacties plaats op de dag waarop de verkiezingen hadden moeten plaatsvinden. Activisten hopen 50.000 mensen op de been te brengen, maar de plaatselijke krant South China Morning Post bericht dat het tot dusver alleen kleine groepjes mensen de staat op zijn gegaan.

De politie houdt ook rekening met grootschalige protesten. Bronnen vertelden de krant dat zo’n 2000 manschappen, waterkanonnen en gepantserde voertuigen ingezet kunnen worden. De autoriteiten hebben inwoners gewaarschuwd dat ze opgepakt kunnen worden als ze meedoen aan illegale protesten.

Inwoners van de metropool, die een speciale status heeft binnen China, hadden zondag eigenlijk een nieuw parlement moeten kiezen. De plaatselijke autoriteiten besloten die verkiezing uit te stellen tot volgend jaar. Dat zou nodig zijn vanwege de coronacrisis.

De pro-democratische oppositie denkt dat het afblazen van de verkiezingen vooral politiek gemotiveerd is. Oppositieleden hadden gehoopt een grote overwinning te boeken. Het is al meer dan een jaar erg onrustig in de stad. Boze burgers vinden dat China de speciale status van hun metropool steeds verder ondermijnt.

„Waarom laten ze me niet stemmen?”, zei een 63-jarige vrouw zondag tegen de krant. Ze vroeg zich af waarom mensen wel massaal naar testcentra mogen gaan voor coronatesten, terwijl het te onveilig zou zijn om te gaan stemmen.