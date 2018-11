Protesten in Frankrijk houden aan

In Frankrijk is dinsdag voor de vierde achtereenvolgende dag geprotesteerd tegen de verhoging van de brandstofprijzen. In gele hesjes gestoken betogers blokkeerden op verschillende plekken in het land de toegang tot opslagplaatsen van brandstof en wegen.

Minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, benadrukte dinsdagmorgen dat de acties niet coherent zijn. Ordediensten maakten op verschillende plekken de weg vrij.

Actievoerders blokkeerden maandag onder meer brandstofdepots bij Marseille, Toulouse, Rennes en La Rochelle. Ook snelwegen zoals de A9 bij Perpignan en de A16 in het noorden, bij Calais in de richting van België, werden geblokkeerd. De Franse politie kwam veel in actie om blokkades op te ruimen en de ‘gilets jaunes’ (gele hesjes) te verjagen.

De protesten tegen de hogere brandstofprijzen worden vooral via sociale media georganiseerd. Op de eerste grote actiedag afgelopen zaterdag deden naar schatting 300.000 mensen op circa 2000 verschillende plaatsen aan acties mee. Er is opgeroepen komende zaterdag weer een grote actiedag te houden, met name in Parijs.

Bij veel blokkades zijn letterlijk en figuurlijk botsingen gemeld tussen betogers en Fransen die door willen rijden. Zaterdag werd een 63-jarige demonstrant door een in paniek geraakte automobiliste in de regio Savoie doodgereden. Er zijn circa 400 gewonden gevallen en ruim 180 arrestaties verricht. In de nacht van zondag op maandag raakte een 25-jarige betoger zwaar gewond in Saint-Dizier, ten noordoosten van Parijs, toen hij bij een blokkade door een vrachtauto werd aangereden.

Truckers van Nederlandse transportbedrijven hebben tot nut toe weinig problemen ondervonden van blokkades. Veel wegvervoerders waren volgens brancheorganisatie TLN al op de hoogte van de acties, waardoor ze de planning van ritten door Frankrijk konden aanpassen om de blokkades te omzeilen.