Protesten in Frankrijk houden aan

In Frankrijk wordt maandag voor de derde achtereenvolgende dag geprotesteerd tegen een verhoging van de brandstofprijzen. De in gele hesjes gestoken betogers hebben in verscheidene plaatsen in het land de toegang tot opslagplaatsen van brandstof geblokkeerd. Franse media melden onder meer dat actievoerders brandstofdepots bij Toulouse, Rennes en La Rochelle hebben geblokkeerd.

Ook zijn maandagmorgen weer wegen geblokkeerd zoals bijvoorbeeld de autosnelweg A9 bij Perpignan en de snelweg A16 in het noorden die bij Calais in de richting van België.

De protesten tegen de hoge brandstofprijzen worden vooral via sociale media georganiseerd. Op de eerste grote actiedag afgelopen zaterdag deden naar schatting 300.000 mensen op circa 2000 verschillende plaatsen aan acties mee. Er is opgeroepen 24 november weer een grote actiedag te houden.