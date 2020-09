Protesten in Duitsland na brand vluchtelingenkamp Lesbos

In Duitsland zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te eisen dat migranten worden opgenomen die zijn gestrand op Lesbos. Aan een protestactie in Berlijn deed onder meer de tante mee van Alan Kurdi, het Syrische vluchtelingenkindje dat verdronk op zee en aanspoelde in Turkije.

„Ik besloot me uit te spreken namens de mensen die geen stem hebben”, zei Tima Kurdi. „Als ik mijn eigen familie niet kan redden, laat we dan de anderen redden.” Ze riep mensen op schriftelijk druk uit te oefenen op politici om actie te ondernemen. „Mensen zijn mensen, ongeacht waar ze vandaan komen.”

De politie zei dat zo’n 5000 mensen meededen aan de protestactie in de Duitse hoofdstad. Er waren vergelijkbare manifestaties in Keulen, München en Leipzig. De protesten volgen op de brand in het overbevolkte opvangkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos, waar ruim 12.000 mensen waren ondergebracht.

Duitsland heeft na de brand toegezegd 1500 migranten over te nemen van de Griekse autoriteiten. Activisten vinden dat plek is voor meer mensen. Ook in Nederland klinkt de roep om meer migranten van het eiland te halen. Er was vorige week onder meer een manifestatie in Rotterdam.