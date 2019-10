Protesten in Catalonië na veroordeling leiders

Demonstranten zijn in Catalonië de straat opgegaan om hun ongenoegen duidelijk te maken over de veroordeling van prominente separatisten. Die kregen gevangenisstraffen opgelegd van negen tot dertien jaar.

De lokale autoriteiten melden dat betogers meerdere regionale wegen blokkeren. Ook zijn er protestacties in Lerida, Gerona en Barcelona. In die grote kuststad hielden demonstranten borden omhoog met opschriften als „vrijheid voor politieke gevangenen”. Ook scandeerden mensen leuzen als „we doen het nog een keer”, een verwijzing naar het illegale referendum over onafhankelijkheid.

Het Spaanse Hooggerechtshof heeft negen prominente separatisten veroordeeld tot gevangenisstraffen voor hun betrokkenheid bij de volksraadpleging. De zwaarste straf is opgelegd aan de voormalige vicepremier van de welvarende Spaanse regio, Oriol Junqueras. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertien jaar.