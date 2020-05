Protesten in Californië tegen coronarestricties

Demonstranten zijn vrijdag in verschillende steden in de Amerikaanse staat Californië de straat opgegaan. Ze eisen verlichting van restricties die gelden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en verzetten zich tegen sluiting van sommige stranden door gouverneur Gavin Newsom.

Op ten minste elf plekken waren er protesten, onder meer in Sacramento, San Francisco, Los Angeles en San Diego. Demonstranten zwaaiden met Amerikaanse vlaggen en hadden borden met daarop teksten als „Vrijheid is essentieel”, „Gruesome (gruwelijke) Newsom en „Open Californië”. Ze droegen geen gezichtsmaskers en hielden zich niet aan de voorgeschreven onderlinge afstand.

In Huntington Beach, ongeveer 55 kilometer ten zuiden van Los Angeles, kwamen duizenden mensen bijeen om te protesteren tegen het besluit van Newsom om lokale stranden vanaf vrijdag te sluiten. Die maatregel is genomen om herhaling van het afgelopen weekend te voorkomen. Toen was het erg druk op de stranden. Lokale autoriteiten proberen via de rechter het besluit van de gouverneur terug te draaien, op 11 mei volgt een rechtszitting.

In het centrum van Los Angeles trokken honderden naar het stadhuis om een einde te maken aan het thuisblijfbevel. Tegendemonstranten zwaaiden met borden met de boodschap „eerst de mensheid”. Zij vinden de lockdown noodzakelijk om levens te redden.

In Californië, de dichtstbevolkte staat van de VS met bijna 40 miljoen inwoners, zijn meer dan 50.000 mensen besmet met het coronavirus. Meer dan 2100 van hen zijn overleden aan de gevolgen van het longvirus.