Protesten Hongkong na dood student

De dood van een student heeft in Hongkong nieuwe protesten uitgelokt. Honderden demonstranten gingen vrijdag de straat op nadat bekend werd dat de student enkele dagen na een val was overleden.

De 22-jarige man viel zaterdag van de derde verdieping van een parkeergarage tijdens schermutselingen tussen demonstranten en de politie. Het is niet duidelijk hoe hij ten val kwam. Sommige media meldden dat hij op de vlucht was voor de politie. De man werd met zwaar hoofdletsel bij het ziekenhuis afgeleverd, waar hij tot zijn dood vrijdag in coma lag.

De actievoerders houden de politie verantwoordelijk voor zijn dood. Verwacht wordt dat het overlijden van de student komende weekeinde voor nieuwe, massale demonstraties zal zorgen. In Hongkong wordt sinds 9 juni op grote schaal gedemonstreerd. Aanvankelijk was dat gericht tegen een nieuwe, inmiddels ingetrokken wet. Nu is de toenemende invloed van China op de stadstaat aanleiding tot verzet.