Protesten grijpen om zich heen in Irak

Op steeds meer plaatsen in Irak keren grote groepen betogers zich tegen de regering van premier Adel Abdul Mahdi uit woede over corruptie, werkloosheid en het vaak uitblijven van essentiële voorzieningen zoals water en elektriciteit. Sinds dinsdag zijn zeker vijf doden en honderden gewonden gevallen bij pogingen van politie en militairen om de orde te herstellen. Volgens berichten op sociale media worden steeds vaker elitetroepen ingezet en wordt met scherp geschoten.

De minister van Defensie heeft de strijdkrachten opgeroepen de natie te verdedigen en regeringscentra, essentiële instellingen en ambassades te beschermen. In Nasiriya , 300 kilometer ten zuidoosten van Bagdad, zouden elitetroepen zijn ingezet tegen demonstranten, toen de politie de controle over de toestand was verloren.

Een menigte heeft ook de Groene Zone belaagd. De zone is een zwaarbeveiligd deel van Bagdad aan een bocht in de rivier de Tigris. Daar staan de voornaamste regeringsgebouwen en ambassades, Van 2003 tot juni dit jaar was het volkomen afgesloten voor publiek.

Volgens ooggetuigen begonnen ordetroepen vanuit de Groene Zone op de menigte te schieten toen die de wijk over een brug wilde binnengaan. In het centrum van de hoofdstad is op het Tahrir-plein (Bevrijdingsplein) volgens ooggetuigen het vuur op demonstranten geopend.