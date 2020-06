Protesten en arrestaties bij heropening vliegveld Orly

Voor het eerst sinds bijna drie maanden vertrok er vrijdag weer een vlucht vanaf het Parijse vliegveld Orly. Het ging om een toestel van KLM-dochter Transavia met bestemming het Portugese Porto. Doordat demonstranten enige tijd de start- en landingsbaan bezetten, kwam het vliegverkeer maar moeizaam tot stand. Vijftien betogers werden gearresteerd wegens het ongeoorloofd betreden van het vliegveld.

Twee brandweerwagens aan weerszijden van het toestel bespoten het vliegtuig met waterbogen, toen deze richting de startbaan taxiede. Maar later gingen de activisten van Extinction Rebellion de landingsbaan op, staken fakkels aan en ketenden zich vast aan fietsen om te protesteren tegen de redding van de luchtvaartindustrie die financieel zwaar getroffen is door de coronacrisis.

De activisten toonden spandoeken met de tekst „laten we de levenden en niet de vliegtuigen redden” en „15 miljard om de ramp nieuw leven in te blazen”. 15 miljard euro is het bedrag dat de Franse overheid uitgeeft om de luchtvaartsector in het land te redden.