Terwijl in het Amerikaanse Houston de dienst voor de overleden zwarte Amerikaan George Floyd werd gehouden, zijn dinsdagavond in onder andere Parijs en Londen mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen racisme. In Parijs gebeurde dat op Place de la Republique en in de Britse hoofdstad bij Downing Street.

Ook uit de Franse stad Angers kwamen berichten over een demonstratie.