Protestanten in Brazilië steunen populist

De Braziliaanse kiezer wil zondag een nieuw begin maken. De kiezers willen wraak nemen voor de mislukkingen en de corruptie van links. En daarom kiezen ze uiterst rechts. Ook de protestanten steunen de populist Jair Bolsonaro.

De peilingen wijzen op een grote overwinning voor de oud-militair Bolsonaro. Zijn tegenspeler van de linkse PT (Arbeiderspartij), Fernando Haddad (55), moest het in recente peilingen met de steun van 43 procent van de ondervraagden doen. De rest steunde de 63-jarige Bolsonaro die door een moordaanslag in september zwaargewond raakte.

Net als de Amerikaan Donald Trump voerde hij vooral campagne in de media, die doorlopend aandacht gaven aan hem vanwege zijn grove opmerkingen. Zijn populariteit heeft hij vooral te danken aan zijn stormachtige optreden. Niet aan een duidelijk beleidsplan, want dat heeft hij niet.

Dictatuur

In de eerst ronde van de presidentsverkiezingen behaalde hij al met 46 procent verreweg de meeste stemmen, vooral dankzij zijn tirades tegen criminelen.

Zijn verbijsterde tegenstanders beklemtonen dat hij de militaire dictatuur (1964-1985) terug wil en bovendien neerbuigend spreekt over homo’s, indianen, zwarte Brazilianen en vrouwen. In de aanloop naar zondag is hij opgevoerd als een gevaar voor de hele planeet, omdat zijn regering het einde van het Amazonewoud zou betekenen.

De meeste Brazilianen zijn wars van Bolsonaro’s taal, maar denken dat hij het enige alternatief is voor corrupte en falende politici. Haddads PT heeft het land van 2003 tot 2016 geregeerd. De weerstand tegen de Arbeiderspartij is groot. Sinds de olieprijzen circa vijf jaar terug kelderden, is de sociale vooruitgang die onder PT-president Lula da Silva werd geboekt, ingestort. Tientallen miljoenen die uit de armoe werden getrokken, zijn terug bij af. Ze wijten dat vooral aan de PT. Lula’s opvolger Rousseff moest het veld ruimen vanwege corruptie.

Bolsonaro’s boodschap dat keihard moet worden ingegrepen en militair bewind zo slecht niet is, schrikt blijkbaar weinig kiezers af. De Braziliaanse dictatuur was met circa 400 vermoorde of verdwenen politieke tegenstanders gedurende 21 jaar niet de bloedigste in de regio. De kiezers zijn vandaag vooral bang voor criminele moorden, die alleen al dit jaar 34.000 mensen het leven kostten (tot 1 september). In 2017 waren er bijna 64.000 moorden in het land. Brazilië staat hiermee wereldwijd in de top-10.

Bolsonaro noemt zich nog steeds –net als de tweederde van de Brazilianen– rooms-katholiek. Maar in 2016 werd hij in Israël in de Jordaan gedoopt. De pastor die dit deed was de predikant-politicus Everaldo Pereira van de Christelijk Sociale Partij (PSC).

Huwelijk

Bolsonaro is onder evangelicale protestanten –zo’n 25 procent van de bevolking– vooral populair vanwege zijn nadruk op gezinswaarden. Bolsonaro is –in zijn derde huwelijk– getrouwd met een protestantse vrouw. Op zondag gaat hij met haar mee naar de kerk, aldus medewerkers van hem tegenover persbureau Reuters.

De evangelicalen hopen dat hij de openstelling van het huwelijk voor homoseksuelen uit 2013 weer terugdraait. Ditzelfde geldt voor de verplichting aan scholen die volgens de protestanten onder druk staan de homoseksuele leefwijze als normaal voor te stellen.

Daarnaast heeft de populist beloofd dat hij de legalisering van abortus zal voorkomen.

Volgens peilingen kan Bolsonaro rekenen op 61 procent van de protestantse stem. Dat is veel meer dan de 7 procent voor de evangelicale kandidaat, Marina Silva, die zich vooral sterk maakt voor het milieu.