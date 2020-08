Protest Wit-Rusland legt bedrijven plat

In steeds meer Wit-Russische bedrijven wordt gestaakt. Sinds afgelopen vrijdag leggen werknemers het werk neer uit protest tegen president Aleksander Loekasjenko die met verkiezingsfraude de verkiezingen van ruim een week geleden zou hebben gewonnen. Hij regeert al sinds 1994. De oppositie heeft tot een algemene staking opgeroepen. Die moet maandag beginnen en voor onbepaalde tijd doorgaan. Betogers hebben zich volgens plaatselijke media verzameld voor een reeks fabrieken en voor het hoofdkwartier van de staatsomroep.

Zondag was er in Minsk een massale betoging van naar schatting 100.000 Wit-Russen tegen de autoritaire regering van Loekasjenko. Die was verderop bij een demonstratie voor zijn bewind, waar duizenden mensen op afkwamen. Maar dat zouden werknemers van staatsbedrijven zijn geweest die tegen betaling naar Minsk waren gekomen om te demonstreren voor Loekasjenko.

Loeskanjenko hield een toespraak waarin hij duidelijk maakte niet te wijken en geen nieuwe verkiezingen te accepteren. Wel sprak hij over de mogelijkheid hervormingen door te voeren. Hij zei ook de steun van Moskou te hebben. Hij had in het weekend zijn Russische ambtgenoot Poetin twee keer opgebeld om hulp te vragen. Poetin beloofde Wit-Rusland alle mogelijke hulp, maar paste er volgens Russische media voor om Loekasjenko zelf te steunen. Loekasjenko stelt dat zijn land wordt bedreigd door westerse mogendheden en dat als hun opzet zou slagen, ook Rusland en de hele voormalige Sovjet-Unie in gevaar komt. Wit-Rusland houdt later vandaag naar verluidt militaire manoeuvres aan de westgrens.

De werknemers in de vele staatsbedrijven vormen de voornaamste steunpilaar van Loekasjenko’s bewind. Afgelopen week kondigde Loekasjenko aan dat hij maandag met arbeiders in een vrachtautofabriek over de crisis zou gaan praten. Massale stakingen in de staatsbedrijven zouden de regering in Minsk fataal kunnen worden.