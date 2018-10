Protest voor bruinkoolwinning Bergheim

Duizenden werknemers in de bruinkoolindustrie zijn woensdag in het Duitse Bergheim de straat opgegaan voor het behoud van hun baan. Ze protesteren tegen de voorgenomen snelle afbouw van de bruinkoolwinning in Duitsland.

In Bergheim komt woensdag de commissie bijeen die in opdracht van de Duitse regering bekijkt hoe een snelle afbouw kan worden georganiseerd.

Niet ver van de Duitse plaats ligt het Hambacher bos waar eerder activisten juist demonstreerden tegen de bruinkoolwinning en probeerden de kap van een deel van het bos tegen te houden. De autoriteiten hadden de grootste moeite om die actievoerders het bos uit te krijgen.