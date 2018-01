Protest tijdens beëdiging president Honduras

De Hondurese president Juan Orlando Hernández is zaterdag beëdigd voor een tweede ambtstermijn van vier jaar na omstreden verkiezingen. De gang van zaken leidde opnieuw tot groot protest in de straten van Tegucigalpa en tot schermutselingen tussen politie en vele duizenden betogers.

De conservatieve zakenman Hernández, lid van de Nationale Partij van Honduras en protegé van de VS, leek eind november op weg naar een nederlaag in de strijd met zijn centrum-linkse rivaal Salvador Nasralla toen het tellen van de stemmen abrupt ophield. Na de hervatting en een gedeeltelijke hertelling verloor Nasralla uiteindelijk de stembusgang. De oppositie klaagde steen en been over fraude. Meer dan dertig personen kwamen tijdens ongeregeldheden om het leven.

Hernández riep na zijn inhuldiging op tot eenheid. Zijn aanhangers scandeerden dat woord en zwaaiden met de blauw-witte Hondurese vlag. „Als een huis tegen zichzelf verdeeld is, blijft het niet overeind”, citeerde de president de bijbel. „Ik beloof een verzoeningsproces tot stand te brengen onder alle Hondurezen.”