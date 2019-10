Protest tegen zege Morales in Bolivia

De kiescommissie van Bolivia heeft maandag bekendgemaakt dat de zittende president Evo Morales de presidentsverkiezingen in de eerste ronde alsnog heeft gewonnen. Zijn rivaal Carlos Mesa betwist die uitslag en erkent hem niet.

Nadat de kiescommissie zich bijna een geheel dag in stilzwijgen had gehuld, volgde er maandag een tussenstand nadat 95 procent van de stemmen waren geteld. Daarbij had Morales 46,85 procent van de stemmen tegen 37,73 procent voor Mesa. Omdat de president een voorsprong van meer dan 10 procentpunten heeft gehaald is een tweede stemronde in december niet nodig.

„We gaan ervan uit dat de burgers dit niet accepteren”, reageerde de oppositieleider boos. Demonstranten raakten buiten het hoofdkantoor van de kiescommissie in hoofdstad La Paz slaags met de politie. Die vuurde traangas af op de actievoerders.

Morales is al drie keer eerder verkozen tot president. In 2006 werd hij de eerste inheemse president van het Zuid-Amerikaanse land.