Protest tegen Trumps bezoek Californië

Activisten in de Amerikaanse stad San Diego maken zich op voor protesten tegen president Trump. Hij begint dinsdag zijn tweedaags bezoek aan Californië, zijn eerste bezoek als president aan de staat.

Trump is vooral impopulair in Californië door zijn beleid gericht op het weren en terugsturen van migranten. Hij gaat eerst ten zuiden van San Diego vlakbij de Mexicaanse grens naar acht ontwerpen kijken die zijn gemaakt voor zijn grensmuur. Betogers willen daar bij hem in de buurt demonstreren met de leuze „deporteer Trump”.

Trumps federale regering heeft juridische stappen tegen Californië genomen omdat de staat nalatig zou zijn met het migratiebeleid. Naar schatting 27 procent van de 40 miljoen Californiërs is buiten de VS geboren. Dat is meer dan twee keer zo veel als het gemiddelde voor heel het land.