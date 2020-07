Protest tegen ‘eeuwige’ Poetin op laatste dag referendum Rusland

Tegenstanders van de grondwetswijziging in Rusland hebben op de laatste dag van het referendum geprotesteerd tegen een ‘eeuwig’ presidentschap van de leider van het Kremlin, Vladimir Poetin.

Op het Rode Plein in Moskou greep de politie woensdag in toen verschillende activisten op de stoep gingen liggen en het jaartal 2036 vormden.

De 67-jarige Poetin kan nog zestien jaar aan de macht blijven nadat de nieuwe grondwet in werking is getreden, tot 2036, als hij wordt herkozen. Volgens de oude grondwet had hij in 2024 moeten aftreden. De oppositieleden riepen na afloop van de zesdaagse stemming op tot protesten in Moskou en Sint-Petersburg.

Kremlin-tegenstanders hebben tot dusver op internet met de campagne „Njet!” opgeroepen tot een „nee” bij de stembus. Vanwege de coronapandemie zijn demonstraties in Rusland niet toegestaan.

De oppositie beschuldigt Poetin van een staatsgreep. De wijziging van de grondwet was zonder constitutionele commissie en daarom onrechtmatig uitgevoerd, volgens hen. „Nee tegen de eeuwige Poetin!”, staat er op hun folders.

Activist Andrej Pivovarov riep mensen op om woensdagavond te protesteren op het Poesjkinplein in Moskou. Het proces is een „klucht” en heeft niets te maken met democratie. „Wij zijn de meerderheid, wij zullen sterker zijn”, zei hij in de oproep op verschillende sociale netwerken.