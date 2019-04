Protest tegen dood gevangenen Myanmar luider

Het protest wegens de dood van drie mannen die door de nationale strijdkrachten van Myanmar waren gevangengenomen in de roerige staat Rakhine wordt met de dag sterker. De woede is flink toegenomen nadat bekend werd dat de lichamen van de rebellen stiekem zijn gecremeerd. De vrees groeit dat het leger ongestraft wegkomt in het conflict met radicale boeddhisten in de streek.

Het Arakan Leger (AA) vecht voor meer autonomie voor etnische boeddhisten in Rakhine, waar de overheidstroepen in 2017 ook gewelddadig begonnen op te treden tegen de islamitische Rohingya-bevolking. Sindsdien zijn ongeveer 740.000 Rohingya gevlucht naar buurland Bangladesh.

De strijd tussen het AA en het regeringsleger escaleerde in januari nadat de opstandelingen politieposten hadden aangevallen. De vergelding bestond uit zwaar artillerievuur en de inzet van gevechtsvliegtuigen. Meer dan 20.000 mensen, met een verschillende etnische achtergrond, raakten ontheemd. Daarnaast werden tal van vermeende rebellen gearresteerd.