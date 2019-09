Protest Spaanse vrouwen tegen geweld partners

In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn vrijdag duizenden vrouwen de straat op gegaan om aandacht te vragen voor huiselijk geweld tegen vrouwen. Alleen dit jaar al werden in Spanje, voor zover bekend, zeker veertig vrouwen vermoord door hun partner of ex-partner.

Betogers riepen leuzen en droegen spandoeken bij zich met teksten als ‘We willen niet doorgaan met het tellen van slachtoffers’. De Spaanse regering publiceert regelmatig cijfers over vrouwen die zijn vermoord door hun partner. Dit jaar gaat het vooralsnog om 42 gevallen. Sinds 2003 zijn al zeker 1000 vrouwen van het leven beroofd door hun partner.

Toch behoort Spanje tot de landen met de laagste cijfers van de Europese Unie als het gaat om geweld van partners tegen vrouwen. Daarnaast is er relatief veel aandacht voor het probleem vergeleken met andere landen, zo blijkt uit onderzoek van de Europese Unie.