Protest religieuze leiders tijdens toespraak Sessions

Jeff Sessions, de Amerikaanse minister van Justitie, is tijdens een toespraak maandag in Boston over religieuze vrijheid verbaal aangevallen door kerkleiders.

Iemand van de United Methodist Church sprak Sessions aan op zijn zorg voor de mensen in nood. Hij citeerde daarbij Mattheüs 25: “Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.” Om er aan toe te voegen: „Als u niet zorgt voor anderen, brengt u schade toe aan het lichaam van Christus.”

