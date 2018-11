Protest Pakistan tegen vrijlating duurt voort

Ook vrijdag zijn in Pakistan radicale moslims weer de straat op gegaan om te protesteren tegen de vrijlating van Asia Bibi. De demonstranten zijn woest omdat de christelijke vrouw door het hooggerechtshof woensdag is vrijgesproken van godslastering.

Gesprekken tussen de regering en de radicale islamitische groep Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP) om de situatie te kalmeren zijn donderdagavond mislukt. „We zullen ons pas terugtrekken als de rechters die het doodvonnis hebben vernietigd, ontslagen worden en Bibi wordt opgehangen”, zei TLP-leider Khadim Rizvi vrijdag in de noordoostelijke metropool Lahore.

Bibi zat ongeveer acht jaar in de dodencel omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd tijdens een ruzie met buren. Het hooggerechtshof oordeelde woensdag dat ze moest worden vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.

Ook vrijdag bleven scholen en kantoren in de grote steden gesloten uit angst voor gewelddadige rellen. Op straat is maar weinig verkeer. Bij Islamabad blokkeerden extremisten drie van de vier toegangswegen naar de hoofdstad. De Pakistaanse regering heeft militairen naar verschillende steden in het land gestuurd om overheidsgebouwen te beschermen.

Over de huidige verblijfplaats van Bibi is geen officiële informatie gegeven. Uit berichten in de plaatselijke media blijkt echter dat zij Pakistan om veiligheidsredenen mogelijk is ontvlucht.