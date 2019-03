Protest na aanval op Franse cipiers

Personeel van Franse gevangenissen protesteert naar aanleiding van de aanval op twee collega’s dinsdag in het westen van het land. Volgens nieuwssite Franceinfo blokkeren personeelsleden in heel het land de toegang tot bijna twintig penitentiaire inrichtingen. Volgens vakbonden van het gevangenispersoneel zijn er veel te weinig cipiers.

Dinsdag viel een gevangene met hulp van zijn vrouw in de streng beveiligde gevangenis in Condé-sur-Sarthe, 175 kilometer ten zuidwesten van Parijs, bewakers met messen aan. De cipiers raakten zwaar gewond, onder meer aan het gezicht. De dader is een 27-jarige geradicaliseerde gevangene, Michaël Chiolo die bezoek had van zijn 34-jarige vrouw Hanane Aboulhana. Aangenomen wordt dat zij de messen die niet van metaal waren, had binnengesmokkeld.

Chiolo en Aboulhana verschansten zich tien uur lang tot ze door een speciale politie-eenheid werden overmeesterd. De vrouw overleed aan de verwondingen die ze daarbij opliep. Chiolo en twee anderen zijn wegens de aanval op de cipiers aangehouden. De Franse justitie beschouwt dit als een terroristische aanslag, omdat Chiolo zich als jihadist heeft ontpopt in de gevangenis. Hij moet dertig jaar uitzitten wegens een gruwelijke roofmoord.