Protest in New York tegen president Nicaragua

Minstens driehonderd demonstranten uit Nicaragua hebben voor het gebouw van de Verenigde Naties geprotesteerd tegen het beleid van president Daniel Ortega. De demonstranten riepen „moordenaar” en „dictator”. De president van het Midden-Amerikaanse land woonde in New York de Algemene Vergadering van de VN bij.

De politieke crisis in Nicaragua begon in april met een protest tegen een geplande verhoging van de socialezekerheidsbijdragen. Hoewel het plan werd ingetrokken, gingen de demonstraties tegen de autoritaire president door. Veiligheidsdiensten en gewapende regeringsaanhangers vielen demonstranten aan. Volgens de mensenrechtenorganisatie ANPDH zijn daarbij al 512 mensen om het leven gekomen.

„De situatie in Nicaragua is niet normaal. Het is crisis”, zei de studentenleider Lesther Alemán in New York. Hij moest zijn land wegens bedreigingen verlaten.