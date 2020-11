Protest in Leipzig tegen coronabeperkingen loopt uit de hand

In de Oost-Duitse stad Leipzig is een massaal protest tegen coronamaatregelen zaterdag uit de hand gelopen. Demonstranten vielen de politie aan nadat die opdracht had gegeven dat ze moesten vertrekken. Naar schatting waren er zo’n 20.000 actievoerders op de been die tot dat moment vreedzaam demonstreerden.

„Er zijn talloze aanvallen op de politie geweest”, twitterde de regionale staatspolitie van de deelstaat Saksen. Op Duitse media waren beelden te zien van actievoerders die agenten bekogelden met projectielen. De politie sprak over het gooien van „voorwerpen” en „vuurwerk”. Een cordon van agenten bij het station werd doorbroken. Op beelden op social media was te zien hoe demonstranten werden gearresteerd en afgevoerd.

De autoriteiten hadden aan het einde van de middag opdracht gegeven aan de organisatoren om hun actie af te breken. Deelnemers droegen geen mondkapjes en hielden onvoldoende afstand tot elkaar, ondanks diverse oproepen van agenten om de coronamaatregelen te respecteren. Ook zouden neonazi’s zijn gespot onder de onruststokers.

De organisatoren, een verzameling van allerlei bewegingen die zichzelf omschrijven als ‘vrijdenkers’, worden nauwlettend door de autoriteiten in de gaten gehouden sinds in augustus honderden demonstranten veiligheidsbarrières doorbraken in Berlijn en de trappen van de Reichstag, het Duitse parlementsgebouw, bestormden.