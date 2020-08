Protest bij gevangenis waar man Tichanovskaja vastzit

Bij de gevangenis waar de man van Svetlana Tichanovskaja vastzit zijn honderden mensen samengekomen voor een demonstratie. Het is de tiende opeenvolgende dag van protestacties tegen president Alexander Loekasjenko.

De demonstranten zijn naar de gevangenis getrokken voor de verjaardag van Sergej Tichanovski, die dinsdag 42 jaar oud wordt. Tichanovski is een populaire blogger die het eigenlijk zelf tegen Loekasjenko wilde opnemen bij de verkiezingen. Nadat hij werd opgepakt, besloot zijn vrouw zich verkiesbaar te stellen. Volgens de officiële uitslag won Loekasjenko de verkiezingen ruim, maar de oppositie denkt dat er is gefraudeerd.

Tichanovskaja, die claimt de verkiezingen te hebben gewonnen en naar buurland Litouwen is gevlucht, zei in een video dinsdag dat haar man vastzit voor een misdaad die hij niet heeft begaan. „Deze schrijnende wetteloosheid laat zien hoe dit verrotte systeem werkt. Een persoon bestuurt alles en houdt dit land al 26 jaar lang in een staat van angst.”

President Loekasjenko weigert op te stappen. Hij zei maandag nog dat er pas nieuwe verkiezingen komen als hij dood is. De president prees dinsdag zijn veiligheidsdiensten voor het ingrijpen bij de demonstraties. Zeker twee mensen zijn overleden en duizenden mensen zijn opgepakt.

De Europese Unie heeft Wit-Rusland al opgeroepen om geen geweld te gebruiken tegen de demonstranten. De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft dit dinsdag herhaald in gesprek met de Russische president Vladimir Poetin. Merkel wil ook dat alle opgepakte demonstranten worden vrijgelaten. Poetin zei dat andere landen zich niet moeten bemoeien met binnenlandse aangelegenheden in Wit-Rusland.