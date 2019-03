Protest Balkanlanden tegen leiders houdt aan

Duizenden demonstranten marcheerden zaterdag door de hoofdsteden van Servië en Montenegro om druk uit te oefenen op hun regeringen in de strijd tegen corruptie en voor meer vrijheid in de Balkan-regio.

In de hoofdstad Podgorica van Montenegro namen enkele duizenden mensen deel aan een vierde weekend van protesten op rij. Ze eisen het vertrek van president Milo Djukanovic en zijn regering vanwege beschuldigingen van corruptie, vriendjespolitiek en ambtsmisbruik. Djukanovic is al bijna drie decennia de dominante politicus in de kleinste voormalige Joegoslavische republiek.

De wekelijkse politieke protesten gingen ook door in Servië, Montenegro’s grotere buur en eveneens een voormalige Joegoslavische republiek. Meer dan 10.000 mensen gingen in Belgrado de straat op voor een dertiende protest tegen president Aleksandar Vucic en zijn regering.

De protesten tegen regeringspartijen in de Balkanlanden zijn de laatste tijd geïntensiveerd. In Albanië hebben demonstranten getracht premier Edi Rama te verdrijven, ook over vermeende corruptie. Dit leidde tot rellen en confrontaties met de politie. In Bosnië-Herzegovina protesteerden activisten in de Bosnisch-Servische hoofdstad Banja Luka, en eisten een grondig onderzoek naar een spraakmakende moordzaak die de regering dreigt te destabiliseren.

Zowel Vucic als Djukanovic beloven om hun landen ergens volgend decennium naar de EU te brengen. Om dat te doen, moeten ze de corruptie aanpakken en de rechtsstaat verbeteren. Verder moet Servië de banden met Kosovo normaliseren. Servië heeft de afscheiding van deze provincie in 2008 nooit geaccepteerd.