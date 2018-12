Prominenten nemen afscheid van George H.W. Bush

De Jordaanse koning Abdullah en zijn echtgenote koningin Rania waren woensdag met de Britse prins Charles onder de talrijke prominenten die in de National Cathedral in Washington de laatste eer betoonden aan George H.W. Bush. De voormalige Amerikaanse president is vorige week op 94 jarige leeftijd overleden.

Bij de uitvaartdienst waren vier voormalige presidenten aanwezig: Jimmy Carter, Bill Clinton en Barack Obama met hun echtgenotes, alsmede Bush' zoon George W. Bush. Ook de huidige president Donald Trump woonde met zijn vrouw Melania de plechtigheid bij. Qatar stuurde emir-vader Hamad bin Khalifa Al Thani en onder de kerkgangers waren ook bondskanselier Angela Merkel en de gouverneur-generaal van Australië.

Direct na de kerkdienst werd de kist met het stoffelijk overschot van Bush naar het militaire vliegveld Andrews Air Force Base gebracht om te worden overgevlogen naar Houston, samen met zijn familieleden. Daar is donderdag de begrafenis.