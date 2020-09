Prominente oud-militairen steunen tegenstander Trump

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden krijgt steun van een groep voormalige topmilitairen. Het gaat volgens een brief die is ingezien door persbureau Reuters onder meer om de voormalige tweede man van het Pentagon, generaal buiten dienst Paul Selva.

De naam van Selva, die vorig jaar met pensioen ging, staat op een lijst van 489 prominenten die af willen van huidig president Donald Trump. Ze vinden dat hij niet is opgewassen tegen de „enorme verantwoordelijkheden” die hij als president heeft.

Door de houding van Trump „hebben we het vertrouwen en respect van onze bondgenoten verloren en vrezen onze vijanden ons niet langer”, staat in de brief van de groep. Die noemt zich ‘National Security Leaders For Biden’ en bestaat naast oud-militairen ook uit gewezen diplomaten en andere voormalige topfiguren.

Het is niet de eerste keer dat prominenten zich tegen Trump keren, maar het is wel ongebruikelijk dat een belangrijke ex-militair als Selva zich openlijk uitspreekt tegen een president onder wie hij heeft gediend. Naast Selva heeft ook het voormalige hoofd van de kustwacht, Paul Zukunft, zich aangesloten bij het initiatief.

Trump presenteert zich als een leider die de strijdkrachten een warm hart toedraagt, maar hij erkent dat hij een gespannen relatie heeft met zijn legertop. „Ik beweer niet dat het hele leger verliefd op me is. Dat zijn de soldaten”, zei de president eerder. „De topmensen in het Pentagon zijn het waarschijnlijk niet, want zij willen alleen maar oorlogen uitvechten zodat al die geweldige bedrijven die de bommen en de vliegtuigen en de rest maken tevreden blijven.”