Prominente oppositiefiguur Rwanda opgepakt

In Rwanda is zaterdag de prominente activiste Diane Rwigara opgepakt, samen met haar moeder en zus. Zij wordt ervan verdacht de staatsveiligheid in gevaar te hebben gebracht, zei de politie zondag. De vrouwen kunnen maximaal vijf dagen worden vastgehouden voordat een aanklacht moet worden geformuleerd.

In Rwanda is sinds 2000 Paul Kagame aan de macht. In augustus werd hij met 98 procent van de stemmen voor een derde termijn gekozen. Rwigara wilde het tegen hem opnemen in de verkiezingen, maar werd vooraf van deelname uitgesloten omdat haar kandidatuur door onvoldoende mensen zou worden ondersteund.

Kagame is populair omdat hij in het Oost-Afrikaanse land rust en economische groei heeft gebracht. Volgens critici regeert hij echter steeds autoritairder en worden pers en oppositie de mond gesnoerd.