Prominente journalist Filipijnen opgepakt

De Filipijnse autoriteiten hebben het hoofd opgepakt van een nieuwssite die bekendstaat om kritische berichtgeving over president Rodrigo Duterte. Agenten in burger arresteerden directeur Maria Ressa van de site Rappler in haar kantoor in Manilla.

De autoriteiten verdenken Ressa van „digitale smaad” vanwege een artikel uit 2012. Dat bracht een zakenman in verband met allerlei criminele activiteiten. „Deze zaak is belachelijk. Dat ze een arrestatiebevel uitvaardigen is een rechterlijke dwaling”, zei Ressa na haar aanhouding. „Dit is wat journalisten op de Filipijnen tegenwoordig doormaken.”

Time Magazine heeft Ressa in 2018 nog uitgeroepen tot één van de personen van het jaar. Haar nieuwssite Rappler heeft kritisch bericht over de bloedige oorlog tegen drugs van de regering. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemt de arrestatie van de Rappler-chef „politiek gemotiveerd”.