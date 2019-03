Prominente Filipijnse journalist vrijgelaten

De prominente Filipijnse journaliste Maria Ressa (55) is kort na haar arrestatie op borgtocht vrijgekomen. De autoriteiten verdenken het hoofd van de kritische nieuwssite Rappler van het omzeilen van mediawetgeving, maar volgens Ressa wordt de wet misbruikt om de pers aan te pakken.

De autoriteiten arresteerden Ressa op het vliegveld van Manilla, nadat ze was teruggekeerd uit het buitenland. Ze betaalde 90.000 peso (ruim 1500 euro) borg en kwam weer op vrije voeten. „Het is treurig dat journalisten zo worden verwelkomd door dit land”, merkte ze op. De journaliste was vorig jaar door Time Magazine uitgeroepen tot één van de personen van het jaar.

Ressa en haar collega’s zouden de wet hebben overtreden door buitenlandse investeringen in Rappler toe te staan. De Filipijnse grondwet verbiedt buitenlanders om media te bezitten. Rappler zegt dat de beschuldigingen niet kloppen, omdat buitenlanders geen zeggenschap over het bedrijf kregen.

Journaliste Ressa heeft het vaker aan de stok met de autoriteiten. Ze bracht vorige maand ook al een nacht in de cel door. Toen was ze opgepakt op verdenking van smaad. Critici denken dat Rappler wordt aangepakt vanwege de kritische berichtgeving over president Rodrigo Duterte en zijn bloedige oorlog tegen drugscriminaliteit.

De regering spreekt dergelijke kritiek tegen. „De persvrijheid heeft niets te maken met de aanklachten tegen mevrouw Ressa”, beklemtoonde een woordvoerder van de president op een persconferentie.