Prominente Duitse sociaaldemocraat Vogel overleden

De vooraanstaande Duitse sociaaldemocraat Hans-Jochen Vogel is op 94-jarige leeftijd overleden. Vogel was jarenlang voorzitter van de SPD, bekleedde verscheidene ministerposten en is ook burgemeester van München en even burgemeester van Berlijn geweest. Zijn familie heeft laten weten dat hij na een lang ziekbed in München is overleden.

Vogel werd in 1960 op 34-jarige leeftijd in München de jongste burgemeester van Duitsland. Hij steeg gestaag in de gelederen van de SPD en bekleedde ministersposten onder de sociaaldemocratische bondskanseliers Willy Brandt en Helmuth Schmidt. Vogel was in de verkiezingen van 1983 kandidaat om Schmidt op te volgen en bondskanselier te worden, maar de SPD verloor de verkiezingen van de christendemocraten onder leiding van Helmuth Kohl. Na die stembusgang werd Vogel weer lid van de Bondsdag dat hij tot 1994 is gebleven. Hij was er ook SPD-fractievoorzitter.