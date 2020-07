Prominente Democraat John Lewis (80) overleden

John Lewis, een prominent Democratisch lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is vrijdag op 80-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media. De zwarte Lewis streed decennialang voor de burgerrechten van minderheden in de VS.

Lewis was van 1987 tot zijn dood lid van het Huis namens de staat Georgia en diende in verschillende commissies van het Huis. Hij begon in de jaren 60 in de burgerrechtenbeweging aan de zijde van Martin Luther King. Afgelopen december meldde hij al dat hij ernstig ziek was.

In 2011 kreeg Lewis uit handen van president Barack Obama de hoogste Amerikaanse onderscheiding die een burger kan krijgen, de Presidential Medal of Freedom.