Prominente activist Syrië geliquideerd

Gewapende mannen hebben in de Syrische provincie Idlib de prominente activist Raed al-Fares geliquideerd. Hij verzorgde via zijn radiozender Radio Fresh onafhankelijke berichtgeving en was kritisch over zowel president Bashar al-Assad als de jihadistische opstandelingen.

Het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten meldt dat Fares is doodgeschoten in de plaats Kafranbel, waar de radiozender is gevestigd. Ook zijn vriend Hamoud al-Juneid zou om het leven zijn gekomen. Het observatorium baseert zich op lokale bronnen.

De activist had eerder in een opiniestuk in The Washington Post gewaarschuwd dat zowel de terroristen als het regime zijn radiozender als een bedreiging zagen. Fares zei herhaaldelijk te zijn ontvoerd en gemarteld door jihadistische rebellen. Ook zou de zender twee keer zijn gebombardeerd door het regime en was hij in 2014 al eens neergeschoten.