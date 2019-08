Prolifeorganisatie hekelt demonstratieverbod

De voorzitter van de Duitse organisatie Aktion Lebensrecht für Alle (ALfA), Cornelia Kaminski, heeft zich kritisch uitgelaten over het verbod op demonstraties van antiabortusactivisten.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Hessen vaardige het verbod enkele dagen geleden uit. Artsenpraktijken en abortusklinieken kunnen demonstraties verbieden als die in het zicht en binnen gehoorsafstand van de ingang zijn. In een persbericht noemt Kaminski het verbod een ingreep in de rechten van vrije meningsuiting en vergadering.