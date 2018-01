Prolife-oorkonde voor Trump

De Amerikaanse organisatie Operation Rescue heeft Donald Trump uitgeroepen tot “prolifepersoon van het jaar 2017”. De president krijgt de bijbehorende Malachi Award vanwege „zijn inspanningen voor de bescherming van het ongeboren leven.”

Operation Rescue (OR), die in de Verenigde Staten bekendstaat vanwege haar activistische aanpak, roemt de president omdat hij „de moed heeft zijn verkiezingsbeloftes in te lossen zodat het ongeboren leven beter beschermd wordt en de federale geldkraan wordt dichtgedraaid voor instellingen die abortus plegen.”

Trump is volgens OR de meest uitgesproken prolifepresident van de recente geschiedenis. „Niemand vóór hem heeft zo duidelijk zijn prolife-uitspraken omgezet in daden.”

De toekenning van de eretitel motiveert OR met een lijst van acht „prolifeprestaties” van Trump. Als eerste wordt de benoeming van Neil Gorsuch tot opperrechter vermeld. Het tweede is dat de president de subsidiekraan wil dichtdraaien voor het promoten door Amerikaanse organisaties van abortus elders op de wereld – overigens een besluit dat hij niet zonder het Congres kan nemen. Derde is dat de president een onderzoek is gestart naar de handel in organen van foetussen door de abortuskoepel Planned Parenthood. Ook noemt OR de steun van de president aan het voorbereiden van wetgeving waardoor in heel de VS late abortussen worden verboden. Daarnaast krijgt de president waardering voor het ongedaan maken van een maatregel van Obama waardoor de regeringen van staten, ongeacht hun eigen standpunt over abortus, verplicht zijn subsidie te verstrekken aan de abortuskoepel Planned Parenthood.

OR zegt de president veel dank verschuldigd te zijn omdat hij zich ervoor ingespannen heeft om tegemoet te komen aan mensen die er principieel bezwaar tegen hebben om via de ziektekostenverzekering Obamacare mee te betalen aan abortieve middelen. „We zijn trots op een president die zich zo duidelijk inspant voor de prolifezaak”, zegt OR.

OR is vanwege de soms onorthodoxe methoden in de VS omstreden. Ze werd in 1986 opgericht door Randall Terry. Zijn stelregel was: „Als je vindt dat abortus moord is, behandel het dan ook als moord.”

De organisatie raakte bekend door het blokkeren van de ingang van abortusklinieken. President Clinton maakte daar in 1994 een eind aan met een wet die de vrije, ongehinderde toegang tot abortusklinieken garandeerde. Dat besluit leidde binnen de organisatie tot veel discussie over een nieuwe aanpak. Diverse groepen splitsten zich af. In plaats van met blokkades probeert OR sindsdien met confronterende reclames de abortuspraktijk aan de kaak te stellen.

In de strijd tegen abortus door OR speelde Norma McCorvey een aantal jaren een belangrijke rol. McCorvey was de echte naam van Jane Roe, de vrouw die in 1973 het proces bij het Amerikaanse hooggerechtshof won waardoor sindsdien abortus in heel de VS is gelegaliseerd. Door haar bekering tot het christendom veranderde McCorvey van een voorvechtster van legalisering van abortus in een uitgesproken prolifeverdedigster.

Niet alleen OR heeft waardering voor de prolifekoers van president Trump. Ook de Susan B. Anthony List, een prolifeorganisatie met meer dan 330.00 donateurs, deelt die. „Trump is een prolifeheld”, zegt een woordvoerder.

Uit het jaarverslag dat Planned Parenthood donderdag publiceerde, blijkt dat de organisatie in het seizoen 2016-2017 321.384 abortussen uitvoerde – 7000 minder dan het seizoen daarvoor.