Prolife-Democraten luiden de noodklok

Wij zijn er ook nog. Zien jullie ons wel staan? Die vraag stellen Democrats for Life (DFL) aan de Democratische politici die strijden om de kandidatuur voor de presidentsverkiezingen.

Kirsten Day, directeur van DFL zegt dat er binnen de Democratische Partij nog nooit zo weinig ruimte is geweest voor het prolife-standpunt als nu. Toen zij achttien jaar geleden bij de organisatie kwam, was het algemeen gevoelen binnen de Democratische Partij dat abortus in principe uitzondering moest zijn. „Dat is nu absoluut voorbij. Geen van de kandidaten wil restricties opleggen aan de abortuspraktijk. Een verbod op een abortus boven de twintig weken is onbespreekbaar.”

Hoe sterk het prochoice-standpunt bij de Democratische Partij wortel heeft geschoten, blijkt uit de woorden van presidentskandidaat Bernie Sanders. Die poneerde enkele weken geleden dat deze gedachte behoort tot de identiteit van een Democraat. Opvallend is dat dit standpunt door geen van de huidige kandidaten is tegengesproken

Harriet Bradley, DFL-coördinatrice voor de staat South Carolina constateerde zei vorige week dat de Democratische Partij de aanhangers van de prolife-gedachte in rap tempo uitsluit. Tijdens een debat aan de vooravond van de voorverkiezingen in South Carolina wees ze haar partijgenoten erop dat de Bijbel waarschuwt voor hen „van wie de handen onschuldig bloed vergieten.”

DFL-directeur Day wees de presidentskandidaten erop dat de prolife-Democraten een cruciale rol kunnen vervullen in de strijd tegen Trump. Volgens een recent onderzoek van de Kaiser Familie Foundation is ongeveer 15 procent van de Democraten het prolife-gedachtegoed toegedaan. Vooral in de Zuidelijke Staten met een grote groep Afro-Amerikaanse christenen is DFL sterk vertegenwoordigd. Day vroeg zich vorige week hardop af hoe lang zij en haar medestanders nog welkom zijn in de Democratische partij.

Vicepresident Pence zei vorige week donderdag tijdens een toespraak voor een conferentie van een politiek conservatieve beweging dat Democraten die het prolife-gedachtegoed aanhangen hartelijk welkom zijn bij de Republikeinen.