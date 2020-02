Programmeerfout veroorzaker chaos bij voorverkiezing Iowa

De Democratische verkiezingsdienst in Iowa zegt dat een programmeerfout de reden is voor de rommelige Democratische voorverkiezing. De fout is nu gecorrigeerd.

Eerder zei de partij dat door een ā€˛rapportageprobleemā€¯ uitslagen niet goed konden worden gemeld. Dit blijkt door een programmeerfout in de nieuwe telefoonapp te komen waarop uitslagen worden doorgegeven. De partij laat weten dat de app niet uit de lucht is gegaan en geen sprake was van een hack of binnendringers. Ook zijn de gegevens die via de app zelf zijn ingevoerd en verzameld correct en geldig.

De controle van de uitslagen is nog gaande.

Democraten die proberen de presidentskandidaat van hun partij te worden, zijn al naar New Hampshire gegaan, waar de volgende voorverkiezingen plaatsvinden.